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Алиханов предложил открыть счет в казначействе Литвы для оплаты транзита РФ напрямую

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Глава Калининградской области рассказал об инициативе регионе по доставке грузов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил правительству открыть счет в казначействе Литвы для оплаты транзита по железной дороге напрямую. Речь идет о том, чтобы миновать частные банковские организации. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

Если вдруг они не могут заставить банки литовские работать с нами, то пусть заставят сами себя. Давайте откроем счет, в конце концов, в казначействе Литвы, пусть РЖД откроют такой счет, и мы будем оплачивать.

Антон Алиханов, глава региона

Алиханов: Калининград исчерпал лимиты перевозки товаров транзитом по ж/д через Литву.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"

Теги: антон алиханов, грузоперевозки, евросоюз, железная дорога, калининградская область, литва, транзит
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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