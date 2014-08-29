Алиханов предложил открыть счет в казначействе Литвы для оплаты транзита РФ напрямую

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил правительству открыть счет в казначействе Литвы для оплаты транзита по железной дороге напрямую. Речь идет о том, чтобы миновать частные банковские организации. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Если вдруг они не могут заставить банки литовские работать с нами, то пусть заставят сами себя. Давайте откроем счет, в конце концов, в казначействе Литвы, пусть РЖД откроют такой счет, и мы будем оплачивать.
Антон Алиханов, глава региона
Алиханов: Калининград исчерпал лимиты перевозки товаров транзитом по ж/д через Литву.
Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"
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