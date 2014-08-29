Алиханов: Калининград исчерпал лимиты перевозки товаров транзитом по ж/д через Литву

Глава региона уточнил, что квоты ЕС исчерпаны.

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил о том, что российский регион исчерпал лимиты перевозки товаров транзитом по железной дороги через Литву. По информации от губернатора, речь идет о конкретных видах железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений и лесоматериалов. Соответствующую статистику чиновник привел в рамках выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Иы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки ж/д транспортом части номенклатуры грузов, например на отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалы. Антон Алиханов, глава Калининградской области

эксперт подчеркнул, что говорит о достаточно большой номенклатуре товаров, по которой у Калининградской области уже нет этих возможностей по поставкам из-за установленных квот.

Глава МИД Литвы: поиском решений по оплате транзита должна заниматься Россия.

Фото и видео: Международный дискуссионный клуб "Валдай"