Глава МИД Литвы: поиском решений по оплате транзита должна заниматься Россия

Габриэлюс Ландсбергис призвал Москву подойти к вопросу творчески.

Глава МИД Литвы заявил, что поиском решений по оплате железнодорожного транзита от Калининградской области должна заниматься Россия, а не Вильнюс. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала LRT в рамках программы "Тема дня" сделал Габриэлюс Ландсбергис. Министр по внешней политике прибалтийской республики рассказал, что в истории были случаи, когда Москва рассчитывалась наличными средствами при отказе литовский банков принимать платежи.

Это является предметом ответственности России, которая должна найти способы оплаты. Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы

Габриэлюс Ландсбергис не уверен в том, что за транзит грузов по железной дороге получится расплачиваться наличными деньгами. Однако министр заметил, что "творчески мыслящие люди находят подходящие способы".

Власти Литвы сообщили, что не вмешиваются в расчеты за калининградский транзит.

Фото и видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija