Президент Азербайджана выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в 2023 году.

Существуют серьезные предпосылки для нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе признания территориальной целостности друг друга. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Иностранный политик пояснил, что сотрудничество страны с участницами ЕАЭС, за исключением Армении, успешно развивается на протяжении 30 лет.

Существуют серьезные предпосылки нормализации... на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Сегодня по инициативе российской стороны состоится трёхсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

США заявили о поддержке прямого диалога Азербайджана и Армении.

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