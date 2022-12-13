Алиев заявил о предпосылках нормализации отношений Баку и Еревана

Существуют серьезные предпосылки для нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе признания территориальной целостности друг друга. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Иностранный политик пояснил, что сотрудничество страны с участницами ЕАЭС, за исключением Армении, успешно развивается на протяжении 30 лет.
Существуют серьезные предпосылки нормализации... на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Сегодня по инициативе российской стороны состоится трёхсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
США заявили о поддержке прямого диалога Азербайджана и Армении.
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