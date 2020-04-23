Алиев возложил ответственность за эскалацию ситуации на границе на Ереван

Президент Азербайджана обвинил Армению в обстреле на границе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил ответственность за эскалацию ситуации на государственной границе на Ереван. Соответствующее заявление глава страны сделал в ходе выступления на расширенном заседании лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Политик напомнил о том, что Баку предоставили Армении пять основных принципов мирного договора, который основан на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности.

К сожалению, 13 сентября текущего года Армения совершила широкомасштабную военную операцию в районе границы. Провокация является ударом по процессу нормализации отношений. Вся ответственность за это лежит на руководстве Армении. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что в ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия. Стороны взаимно обвиняют друг друга в начале обострения.

Секретарь СБ Армении Григорян заявил, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня.

Фото и видео: YouTube / Baku TV | RU