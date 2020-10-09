Глава Азербайджана рассказал, что в стране делает боевая авиация Анкары.

Ильхам Алиев объяснил прибытие турецких F-16 в Азербайджан. Президент дал интервью американскому телеканалу CNN. По словам политика, иностранная боевая авиация прибыла в страну ради военных учений еще до момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Он добавил, что данные самолеты не задействованы в вооруженном конфликте в регионе.

Я согласен, что F-16 находятся на земле, они прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях. Но они не летают и ни в каком виде не принимают участия в каких-либо военных действиях Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Политик напомнил, что в 2019 году Анкара и Баку провели десять совместных военных учений. В 2020 году мероприятия были организованы лишь дважды из-за пандемии коронавируса. Одно из событий состоялось накануне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

При обстреле в Карабахе пострадали российские журналисты.

Видео: YouTube / CNNArabic