При обстреле в Карабахе пострадали российские журналисты

При обстреле в Нагороном Карабахе пострадали российские журналисты. Об этом пишет агентство "Sputnik Армения".
В данный момент известно о том, что удар нанесён по церкви в населённом пункте Шуша. Внутри находились журналисты из России, которые получили ранения.
Ранее мы писали, что Турция не является основным поставщиком оружия для Баку. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью для телеканала Euronews. По словам политика, это факт "известен всем".
Фото: pixabay.com
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