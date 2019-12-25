  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
При обстреле в Карабахе пострадали российские журналисты
Сегодня, 16:44
130
matveyvn

При обстреле в Карабахе пострадали российские журналисты

0 0

Удар был нанесён по церкви.

При обстреле в Нагороном Карабахе пострадали российские журналисты. Об этом пишет агентство "Sputnik Армения".

В данный момент известно о том, что удар нанесён по церкви в населённом пункте Шуша. Внутри находились журналисты из России, которые получили ранения.

Ранее мы писали, что Турция не является основным поставщиком оружия для Баку. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью для телеканала Euronews. По словам политика, это факт "известен всем".

Фото: pixabay.com

Теги: журналисты, нагорный карабах, обстрел
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии