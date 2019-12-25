Алиев: Азербайджан не намерен конкурировать с Россией на газовом рынке Европы

Президент Азербайджана рассказал о поставках природного газа в Италию.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не намерен конкурировать с Россией на газовом европейском рынке. Соответствующее заявление глава государства сделал перед журналистами на международной конференции в Баку, посвященной вопросу развития и сотрудничества с Южным Кавказом. Политик не исключил того, что страна может вдвое нарастить поставки в Италию (до 20 миллиардов кубометров ежегодно). Однако для реализации такого плана потребуется увеличить мощность Трансадриатического газопровода. Спикер подчеркнул, что решить вопрос за один месяц просто невозможно.

У нас и в мыслях никогда не было конкурировать с Россией на газовом рынке Европы, так как объемы поставок несопоставимы. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что Азербайджан с 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки природного газа в Европу. Энергетические ресурсы поставляются в регион по Транcадриатическому трубопроводу, который в свою очередь является составной частью Южного газового коридора.

Алиев: санкции не оказали негативного влияния на торговлю Азербайджана и России.

Фото: YouTube / AZERTAC English