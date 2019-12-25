Алиев: санкции не оказали негативного влияния на торговлю Азербайджана и России

Президент Азербайджана прокомментировал западное давление на РФ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о том, что западные санкции не оказали негативного влияния на азербайджано-российскую торговлю на текущий момент. Соответствующее заявление глава государства сделал на международной конференции в Баку. Политик уточнил, что пока что власти страны не знают, как события будут развиваться далее, а также, что произойдет со сотрудничеством через полгода или год, если это это внешнее давление сохранится.

Пока что мы не видим никакого негативного влияния антироссийских санкций, но мы не знаем, как будут развиваться события, что произойдет в ближайшие полгода или год, если санкции сохранятся. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Алиев анонсировал встречу глав Азербайджана и Армении в Брюсселе в начале мая.

Фото: YouTube / AZERTAC English