Алена Жигалова рассказала, почему от Макса Барских открестились украинские военные

Певца не взяли в ряды ВСУ, предложив заниматься финансами.

Российская журналистка Алена Жигалова рассказала, почему от украинского певца Макса Барских (внесен Минюстом России в список иноагентов) открестились местные военнослужащие. В эфире авторской программы на YouTube-канале ведущая объяснила, что в одном из своих интервью артист говорил о том, что был готов идти на фронт, однако от его участия в защите страны отказалось командование ВСУ. Исполнителю предложили заниматься финансированием. От такого предложения звезда шоу-бизнеса отказалась и уехала на гастроли за границу.

Командир подумал, что зачем нам нужен этот на фронте. Еще имя поменяет во время какого-нибудь наступления и перебежит на другую сторону. Алена Жигалова, блогер

Алена Жигалова рассказала, как после ее интервью фразы Киркорова разошлись по Сети.

Фото и видео: YouTube / Super