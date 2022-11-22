Алена Жигалова рассказала, как после ее интервью фразы Киркорова разошлись по Сети

Блогер оценила реакцию артиста на создание мемов о нем.

Российская журналистка Алена Жигалова рассказала, как после ее интервью фразы певца Филиппа Киркорова разошлись по Интернету и социальным сетям. Соответствующее заявление блогер сделал в эфире своей авторской YouTube-программы. Она напомнила о том, что звезда шоу-бизнеса устроил скандал на входе в модный бутик Prada, расположенный в ОАЭ. Исполнителя из России не хотели пускать в магазин, поэтому он сильно возмущался ситуации. Этот инцидент позволил сделать из артиста героя мемов.

А самому Филиппу, кстати, настолько зашло наше интервью, что он уже даже снялся в одной из новогодних сценок фильма на одном юмористическом телеканале, где воспроизвел наши легендарные фразы во время походов по дубайским магазинам. Алена Жигалова, блогер

Напомним, что недавно поклонники уличили Филиппа Киркорова в использовании фонограммы на одном из его выступлений.

Жигалова рассказала об ошибке Лободы, за которую её возненавидели на Украине.

Фото и видео: YouTube / Super