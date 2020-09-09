Писатель прокомментировала и задержания членов президиума Координационного совета.

Нобелевский лауреат по литературе, член Координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич опровергла данные о подготовке переворота в стране.

Она заявила, что КС не готовит раскола в стране, а хочет диалога с властями.

Восстал не координационный комитет. Восстала страна. Светлана Алексиевич, писатель

Её обращение опубликовано на сайте белорусского ПЕН-центра. Она отметила, что Лукашенко заявляет, что не будет разговаривать с улицей. Алексиевич заявила, что "это не улица — это народ" и сотни тысяч людей каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу.

Писатель прокомментировала и задержания членов президиума Координационного совета — из него только Алексиевич осталась в Белоруссии и на свободе.

Вместо вырванных из наших рядов придут сотни других.

Ранее мы писали, что в штабе Бабарико начались обыски.

Видео: Telegram/Наша Нiва