Оппозиционер впервые выступил в программе после выхода из комы.

Алексей Навальный дал интервью Юрию Дудю после отравления. Ролик появился на YouTube-канале блогера. В рамках программы российский оппозиционер появился вместе с супругой Юлией. Гости рассказали о состоянии здоровья Навального и о его нахождении в немецкой клинике "Шарите".

Автор интервью указал, что материал снимался в Берлине. Сейчас Алексей Навальный находится в столице Германии на реабилитации. Гости программы были приглашены отдельно. Сначала Дудь пообщался с самим Навальным, а уже после - с его женой. Оба рассказали, как пережили полет рейс из Томска в Москву, о первых часах после экстренной посадки в аэропорту Омска.

Напомним, что первый пост после выхода Алексея Навального из комы опубликован политиком 15 сентября. На кадре он показан в больничной койке в окружении семьи.

Навальный рассказал о встрече с Меркель.

Видео: YouTube / вДудь