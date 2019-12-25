Навальный рассказал о встрече с Меркель

Оппозиционер вспомнил о том, как к нему в больницу пришла канцлер Германии.

Алексей Навальный рассказал о встрече с Ангелой Меркель. Об этом российский оппозиционный политик заявил в интервью журналисту Юрию Дудю. По словам гостя программы, немецкий политик начала встречу с ним на русском языке, а после продолжила на английском. Он добавил, что между ними состоялся честный, а не политический диалог.

Это был частный разговор с семьей, я не буду рассказывать никакие подробности, не было сказано ничего значительно. Меня поразило, насколько она в курсе подробностей и очень хорошо понимает, что происходит в России Алексей Навальный, российский оппозиционер

Навальный заметил, что он не был в курсе визита в больницу Меркель, но ему стало приятно, что это произошло. При этом он не заметил у канцлера Германии особой охраны. У палаты самого Навального дежурили полицейские.

Навальный описал ощущения в коме.