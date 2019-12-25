Тяжелая ситуация для банков может сложиться через три-шесть месяцев.

Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью журналистам "РБК". По мнению чиновника, в ближайшее время кредитные организации рискуют столкнуться с проблемами, вызванными пандемией коронавируса. В частности, банки ожидает падение спроса от пострадавших компаний. Многие клиенты будут должны банкам, что и в итоге приведет к тяжелой ситуации.

Возможно, не в такой степени, но, скорее всего, этого не избежать...ЦБ считает, что у него мощи достаточно, чтобы в случае чего банки эти поддержать прокомментировал спикер

По мнению Кудрина, ожидать ухудшения обстановки в банковской сфере ориентировочно следует через три месяца или полгода. Чтобы избежать кризиса, кредитным организациям необходимы меры поддержки в виде дополнительного капитала.

Глава СП не думает, что грядущие риски будут сильнее, чем те, которые были запланированы в 2008-2009 годах или 2014-ом. Банки смогут предоставить отсрочки по платежам и реструктуризацию кредитов.

Кудрин: в России количество безработных может увеличиться более чем в три раза.