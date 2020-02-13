Госдума проголосовала за назначение депутата.

Алексей Гордеев избран на пост вице-спикера Госдумы. Госдума утвердила чиновника на должность заместителя председателя палаты. Ранее он занимал пост главы Минсельхоза.

Гордеев также был губернатором Воронежской области, а после - замглавой правительства РФ. Он не вошел в новое правительство при Михаиле Мишустине. Свой мандат депутат получил, когда от него отказался парламентарий Геннадий Кулик

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста.