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Алексей Гордеев избран на пост вице-спикера Госдумы

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Госдума проголосовала за назначение депутата.

Алексей Гордеев избран на пост вице-спикера Госдумы. Госдума утвердила чиновника на должность заместителя председателя палаты. Ранее он занимал пост главы Минсельхоза.

Гордеев также был губернатором Воронежской области, а после - замглавой правительства РФ. Он не вошел в новое правительство при Михаиле Мишустине. Свой мандат депутат получил, когда от него отказался парламентарий Геннадий Кулик 

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста.

Теги: алексей гордеев, госдума
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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