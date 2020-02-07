Он сменит на должности Геннадия Кулика.

Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы. Бывший вице-премьер получит мандат депутата Геннадия Кулика. Об этом заявил глава "ЕР", заместитель председателя ГД Сергей Неверов "ТАССу".

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Депутат пояснил, что Кулик сложит полномочия уже на следующей неделе. Он перейдет на должность советника председателя Госдумы РФ. Вопрос будет рассмотрен на заседании Совета Думы 10 февраля, а 11 числа - на заседании палаты.

Напомним, что Гордеева можно считать учеником Кулика, так как ранее работал заместителем. Таким образом сохраняется преемственность. В 2016 года Гордеев управлял той же региональной группой на выборах, что и Кулик.

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