Члены рабочей группы предложили внести в Конституцию статью о российской культуре

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель "ET CETERA" Александр Калягин предложили внести в Конституцию РФ пункт о культуре, сообщило ФБА "Экономика сегодня".
Поправка коснется Основного закона статьи 70. Члены рабочей группы предложили создать третий пункт и зафиксировать, что "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством".
Также в статье 70 закреплено положение государственного гимна, герба и гимна, а также столицы РФ.
В четверг, 23 января, Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию. Теперь следующим этапом для депутатов станет подготовка правок ко второму чтению, которые должны пройти в середине февраля. Изменения будет готовить собранная рабочая группа.
Фото: Piter.TV
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