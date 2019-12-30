Члены рабочей группы предложили внести в Конституцию статью о российской культуре

Рабочая группа разрабатывает поправки в Конституции РФ.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель "ET CETERA" Александр Калягин предложили внести в Конституцию РФ пункт о культуре, сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Поправка коснется Основного закона статьи 70. Члены рабочей группы предложили создать третий пункт и зафиксировать, что "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством".

Также в статье 70 закреплено положение государственного гимна, герба и гимна, а также столицы РФ.

В четверг, 23 января, Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию. Теперь следующим этапом для депутатов станет подготовка правок ко второму чтению, которые должны пройти в середине февраля. Изменения будет готовить собранная рабочая группа.

Фото: Piter.TV