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Члены рабочей группы предложили внести в Конституцию статью о российской культуре
Сегодня, 19:40
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nadezhda_sib

Члены рабочей группы предложили внести в Конституцию статью о российской культуре

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Рабочая группа разрабатывает поправки в Конституции РФ.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель "ET CETERA" Александр Калягин предложили внести в Конституцию РФ пункт о культуре, сообщило ФБА "Экономика сегодня"

Поправка коснется Основного закона статьи 70. Члены рабочей группы предложили создать третий пункт и зафиксировать, что "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством".

Также в статье 70 закреплено положение государственного гимна, герба и гимна, а также столицы РФ. 

В четверг, 23 января, Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию. Теперь следующим этапом для депутатов станет подготовка правок ко второму чтению, которые должны пройти в середине февраля. Изменения будет готовить собранная рабочая группа. 

Фото: Piter.TV 

Теги: конституция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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