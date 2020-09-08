Алексей Герман-младший: защитник Ефремова должен быть лишен адвокатского статуса

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября приговорил актера к 8 годам в колонии общего режима.

Режиссер и сценарист Алексей Герман-младший заявил "Петербургскому Дневнику", что следующей страшной ошибкой артиста Михаила Ефремова после смертельного ДТП был его выбор в защитники адвоката Эльмана Пашаева.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября приговорил актера к 8 годам в колонии общего режима, также он обязан выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего водителя. Также Ефремов лишен водительских прав на 3 года.

Алексей Герман-младший назвал решение суда "абсолютно понятным", сказав, что адвокат Эльман Пашаев вел неправильную линию защиты.

После того, как произошла трагедия и по его вине погиб человек, следующая ошибка — это выбор этого адвоката, который должен быть лишен адвокатского статуса, на мой взгляд. Алексей Герман-младший

Режиссер считает, что Пашаев хотел пропиариться на деле Михаила Ефремова. Алексей Герман-младший считает, что Ефремов пошел на поводу непорядочного человека. И вину нужно было признавать сразу, так как все было очевидно.

А все остальное — это уже вопросы, собственно говоря, к адвокатуре в России, которая позволяет таким людям работать в принципе. Алексей Герман-младший

По словам режиссера, Михаилу Ефремову нужно было с самого начала признавать вину и "не так вести себя в суде". Тогда, возможно, была бы колония-поселение.

Михаил Ефремов 8 июня выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, за рулем которой находился курьер Сергей Захаров, который после ДТП скончался в больнице. Артист в момент ДТП находился в состоянии опьянения. После аварии Михаил Ефремов записал видео с раскаянием, а после появления адвоката Эльмана Пашаева стал отрицать свою вину. В последнем слове артист решил признать вину. Суд расценил это как возможное признание вины.

Актер Дмитрий Певцов отреагировал на приговор Ефремову.

Фото: ВК/ ГИБДД МВД РОССИИ