Алексей Герман-младший прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Ленфильм"

Режиссёр выразил готовность оказывать поддержку и делиться своими идеями относительно будущего развития киностудии.

Режиссёр Алексей Герман-младший прокомментировал "Петербургскому дневнику" слухи о возможном назначении на посты генерального директора или председателя совета директоров "Ленфильма".

Герман-младший заявил, что в настоящий момент он занят работой над фильмом о режиссёре Сергее Эйзенштейне и съёмкой исторической картины "Иван Грозный", что делает невозможным совмещение этих обязанностей с управлением киностудией. Режиссёр также подчеркнул, что у него недостаточно компетенций для руководства "Ленфильмом", поскольку его опыт и знания лежат в области кинопроизводства и проката, а не в управлении крупной организацией.

Кроме того, режиссёр выразил сомнения в способности принимать жёсткие управленческие решения, учитывая его личные связи с сотрудниками "Ленфильма". Он также указал на отсутствие необходимого политического и бюрократического опыта для занятия должности председателя совета директоров.

Несмотря на отсутствие официальных предложений занять руководящие позиции на "Ленфильме", Герман-младший выразил готовность оказывать поддержку и делиться своими идеями относительно будущего развития киностудии. Он считает, что студия должна сосредоточиться на создании зрительского кино, способного приносить значительную прибыль.

На сегодняшний день пост генерального директора "Ленфильма" занимает Надежда Андрющенко, сменившая на этом посту Эдуарда Суворова.

Ранее мы сообщили о том, что Сокуров обсудил с Путиным помощь "Ленфильму".

Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"