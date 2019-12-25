Сокуров обсудил с Путиным помощь "Ленфильму"

Режиссёр подчеркнул, что "Ленфильм" переживает серьёзные трудности из-за финансовых проблем и неоднократной смены руководства за последние пять лет.

В пятницу, 21 февраля, стало известно, что режиссёр Александр Сокуров обсудил с президентом России Владимиром Путиным проблемы петербургского "Ленфильма". Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Сокурова, встреча с главой государства состоялась в среду, 20 февраля, на вечере, посвящённом памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Мы пытаемся спасти студию, но без помощи государства <…> добиться этого очень сложно. <…> Когда Владимир Владимирович был в Петербурге на вечере памяти Анатолия Александровича Собчака, я лично доложил о ситуации, которую надо помочь разрешить. Александр Сокуров, режиссёр

Сокуров подчеркнул, что "Ленфильм" переживает серьёзные трудности из-за финансовых проблем и неоднократной смены руководства за последние пять лет. Режиссёр отметил, что сообщает Путину о проблемах студии уже в третий или четвёртый раз, при этом осознаёт, что у президента много других важных дел.

В декабре 2024 года "Ленфильм" подтвердил назначение Надежды Андрющенко гендиректором, заменив Эдуарда Суворова. Фёдор Щербаков, предыдущий руководитель, находится в федеральном розыске более года. В январе стало известно об уходе Фёдора Бондарчука с поста председателя совета директоров, что связывают с финансовой нестабильностью студии.

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Фото: пресс-служба КГИОП