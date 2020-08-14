Александр Лукашенко заявил, что не покидал страну

Заявление он сделал на фоне слухов о том, что у него инсульт.

Александр Лукашенко заявил, что он живой и не покидал страну. Об этом сообщил телеканал БелТА.

Заявление Лукашенко сделал на фоне слухов о том, что у него инсульт и он покинул Белоруссию. Сейчас, передаёт телеканал, Лукашенко проводит совещание по работе строительной отрасли.

Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают. Александр Лукашенко

Говоря о забастовках по всей стране, он отметил, что их пытаются "раскачать" и заявил, что если человек не хочет работать, то "мы же его на аркане не затащим". Лукашенко напомнил, что во время пандемии он запретил увольнять людей.

Ранее мы писали, что премьер-министр Чехии считает, что в Белоруссии необходимо вновь провести выборы.

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