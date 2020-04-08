По словам политика, инфекция заражает тех, кто злоупотребляет вредными привычками.

Александр Лукашенко рассказал об избирательности коронавируса. Во время заседания с местным правительством президент Белоруссии заявил, что инфекция выбирает тех, у кого есть вредные привычки. Политик добавил, что еще полтора года назад призывал к тому, чтобы заниматься спортом, а также меньше курить и пить алкогольных напитков.

Когда я говорил полтора года назад и пример вам показывал: слушайте, давайте как-нибудь будем заниматься спортом, бегать, меньше пить, не курить….А сегодня мы убеждаемся, что этот злосчастный вирус находит тех, кто вчера пил и сегодня курит прокомментировал спикер

Глава Белоруссии 7 апреля заявил, что он готов собственноручно заниматься лечением больных с коронавирусом. Он рассказал, что этот вопрос уже обсуждался с главой Минздрава. Чиновники договорились в случае необходимости самим работать в больнице. Лукашенко добавил, что на данный момент такой потребности в стране нет.

Лукашенко объяснил причины отказа от карантина в Белоруссии.

Фото и видео: Telegram-канал/Пул Первого