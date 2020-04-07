"Но жрать что будем?" - задался вопросом президент.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил причины отказа от карантина в Белоруссии из-за распространения инфекции COVID-19.

По словам главы государства, в обществе идёт большая дискуссия о том, что нужно вводить карантин и комендантский час. Лукашенко отметил, что при желании это можно ввести за один час.

Но жрать что будем? - задался вопросом президент.

Лукашенко отметил, что проблема с распространением коронавируса напрямую связана с экономикой страны и с её будущим существованием.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил распустить правительство из-за дефицита масок. С такой угрозой он выступил после того, как заслушал доклад о готовности системы здравоохранения страны к противодействию распространению COVID-19.

Видео: YouTube / CTVBY