Александр Кокорин не вернется в "Зенит" из "Сочи" до конца аренды

На данный момент форвард находится в Петербурге и продолжает тренировочный процесс.

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал ситуацию с арендой нападающего "Зенита" Александра Кокорина. По его словам, игрок остается в команде до конца сезона. То же самое относится и к полузащитнику Андрею Мостовому, права на которого принадлежат сине-бело-голубым.

"Принято решение, что аренды футболистов и истекающие контракты продлятся ровно до того момента, когда будет закончен чемпионат России", - сказал Федотов в интервью изданию "Спорт день за днем".

Также он отметил, что данный вопрос решен на сто процентов и не потребуется прибегать к дополнительным переговорам с руководством "Зенита".

Напомним, в составе "Сочи" Александр Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта его признали лучшим футболистом месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.).

Ранее стало известно, что Кокорин вернулся в Петербург, где продолжит тренировки по индивидуальной программе.

Фото: VK / @pfcsochi