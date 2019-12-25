Нападающий "Сочи" Александр Кокорин вернулся в Петербург

Он продолжит тренировки по индивидуальной программе в Северной столице.

Как сообщает портал Bobsoccer.ru, нападающий "Сочи" Александр Кокорин продолжит тренировки по индивидуальной программе в Петербурге. Игрок уже прибыл в Северную столицу.

Также отмечается, что у форварда нет обид и претензий к руководству "Зенита". По окончании аренды в "Сочи" Кокорин вернется в команду, чтобы обсудить свое будущее. Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом.

Напомним, в составе "Сочи" Александр Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта его признали лучшим футболистом месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.).

Ранее стало известно, что Александром Кокориным интересуются клубы из Испании, Италии и Германии.

Фото: VK / @pfcsochi