Александром Кокориным интересуются клубы из Испании, Италии и Германии

Также у нападающего есть вариант с продолжением карьеры во Франции.

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин попал в сферу интересов нескольких европейских команд. Об этом сообщил журналист издания "Спорт-Экспресс" Сергей Егоров на своем YouTube-канале "Футбольный Биги".

По его информации, за Кокориным следят представители испанского "Вальядолида". Также в услугах нападающего заинтересованы другие клубы. Среди них - итальянские "Лацио" и "Дженоа", немецкая "Фортуна" и французский "Марсель".

Также Сергей Егоров отметил, что форвард может переехать вместе с семьей в Москву. Зимой за Кокориным следил московский "Локомотив".

Напомним, Александр Кокорин был арендован "Сочи" до конца нынешнего сезона в РПЛ. Права на игрока принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом.

Ранее мы писали о том, что Кокорин может продолжить карьеру в Испании.

Видео: YouTube / FabricioMalaquias Comps