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Александр Кокорин может продолжить карьеру в Испании

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Его агенты хотят выйти на местный трансферный рынок.

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", представители нападающего "Сочи" Александра Кокорина хотят выйти на испанский трансферный рынок.

Люди, которые представились агентами футболиста, хотят выйти через представителей, работающих в Испании. На данный момент никто из клубов не заинтересован в приобретении футболиста.

Напомним, Александр Кокорин был арендован "Сочи" до конца нынешнего сезона в РПЛ. Права на игрока принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом.

Ранее стало известно, что руководство "Сочи" хочет предложить Кокорину полноценный контракт.

Фото: VK / @pfcsochi

Теги: александр кокорин, трансферные слухи, фк сочи
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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