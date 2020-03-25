Александр Кокорин может продолжить карьеру в Испании

Его агенты хотят выйти на местный трансферный рынок.

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", представители нападающего "Сочи" Александра Кокорина хотят выйти на испанский трансферный рынок.

Люди, которые представились агентами футболиста, хотят выйти через представителей, работающих в Испании. На данный момент никто из клубов не заинтересован в приобретении футболиста.

Напомним, Александр Кокорин был арендован "Сочи" до конца нынешнего сезона в РПЛ. Права на игрока принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом.

Ранее стало известно, что руководство "Сочи" хочет предложить Кокорину полноценный контракт.

Фото: VK / @pfcsochi