"Сочи" хочет предложить Александру Кокорину полноценный контракт

Этим летом нападающий станет свободным агентом.

По информации портала "Чемпионат.com", руководство "Сочи" хочет подписать форварда Александра Кокорина на постоянной основе.

В этом лично заинтересован владелец клуба Борис Ротенберг. Игрок "Зенита" выступает в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.). Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом.

Напомним, Александр Кокорин провел в составе "Сочи" четыре матча, в которых забил три гола. Клуб выбрался из зоны вылета и поднялся на 12 место в таблице.

Ранее стало известно, что Кокорин был признан лучшим футболистом марта в РПЛ.

Видео: YouTube / Борзыкин