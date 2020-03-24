"Сочи" хочет предложить Александру Кокорину полноценный контракт

По информации портала "Чемпионат.com", руководство "Сочи" хочет подписать форварда Александра Кокорина на постоянной основе.
В этом лично заинтересован владелец клуба Борис Ротенберг. Игрок "Зенита" выступает в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.). Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом.
Напомним, Александр Кокорин провел в составе "Сочи" четыре матча, в которых забил три гола. Клуб выбрался из зоны вылета и поднялся на 12 место в таблице.
Ранее стало известно, что Кокорин был признан лучшим футболистом марта в РПЛ.
Видео: YouTube / Борзыкин
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