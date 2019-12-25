Александр Дрозденко выступил за реставрацию "пушкинских" мест Ленобласти

Тем не менее, исполнение этих планов произойдет нескоро.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с предложением о воссоздании и реставрации точек на карте региона, связанных с жизнью Александра Сергеевича Пушкина. Глава региона сообщил об этом в ходе заседания областного правительства сегодня, 23 июля.

Дрозденко подчеркнул, что великий поэт подарил соотечественникам новую форму русского языка, которая во многом повлияла на формирование культуры общения нашего времени. Память о нем необходимо увековечить в рамках специальной программы. Однако в связи с огромными расходами региона во время эпидемии коронавируса инициативу придется отложить на долгий срок, возможно – на 10 лет.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть вошла в двадцатку лучших регионов России по эффективности молодежной политики.

Фото: Culture.ru