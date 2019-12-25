Ленобласть вошла в двадцатку лучших регионов России по эффективности молодежной политики

Почетный статус региону принесли коллективы из 3-х районов.

Ленинградская область вошла в топ-20 регионов РФ с наиболее эффективной молодежной политикой. Юноши и девушки, объединившиеся в различные организации, способствуют процветанию региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Так, волонтерские, спортивные и творческие коллективы из Всеволожского, Гатчинского и Кингисеппского районов за 2 года увеличили свои показатели вдвое. Во многом этому поспособствовало появление единого ресурсного центра.

Кроме того, как отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, молодежь стала еще больше проявлять себя в ходе эпидемии коронавируса. Правительство готово и впредь поддерживать инициативы, выдвигаемые юными ленинградцами.

Ранее мы рассказали о том, что лучших работников администрации Ленобласти наградили грамотами.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области