Лучших работников администрации Ленобласти наградили грамотами

Александр Дрозденко отметил, что награжденные работают над развитием социальных гарантий.

В среду, 23 июля, в ходе заседания Правительства Ленинградской области состоялась церемония награждения наиболее выдающихся работников администрации.

Грамоты представителям исполнительной власти вручил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона подчеркнул что все награжденные находятся "на своем месте", ускоряя развитие подхода "к инвестициям в человека".

Кроме того, в скором времени в Ленинградской области будет разработан Закон о социальных гарантиях.

Ранее мы рассказали о том, что бюджет Ленобласти опустел на 8,5 миллиардов рублей во время эпидемии коронавируса.

Фото: Piter.TV