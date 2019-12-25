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Александр Дрозденко станет гостем гатчинского фестиваля #ВместеЯрче
Сегодня, 19:21
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Александр Дрозденко станет гостем гатчинского фестиваля #ВместеЯрче

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Губернатор выступит перед гостями мероприятия.

В субботу, 5 сентября, в Гатчине пройдет Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче. В мероприятии примет участие губернатор 47-ого региона.  Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Напомним, что в рамках мероприятия будут представлены инновационные разработки в сфере энергоэффективности, а также пройдут различные акции и викторины на соответствующую тематику.

В завершение фестиваля пройдет награждение победителей регионального этапа конкурса #ВместеЯрче и других состязаний.

Добавим, что мероприятия в Гатчине организует комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области и ГКУ "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области".

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко ответил на вопросы юных журналистов.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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