В начале сентября Гатчина примет фестиваль #Вместеярче

Жителей Ленобласти научат грамотно пользоваться энергоресурсами.

В субботу, 5 сентября, на площади Мира в Гатчине состоится Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Мероприятие начнется в 16:00 и будет длиться до 20:00. Оно проходит в Ленинградской области с 2015 года и необходимо для пропаганды правильного обращения с энергоресурсами. Посетители смогут ознакомиться с мастер-классами, турами виртуальной реальности, викторинами, акциями, научно-популярными шоу.

Роме того, на территории фестиваля можно будет найти стенды энергокомпаний и познакомиться с проектами студентов технических специальностей с современными разработками.

Ранее мы рассказали о том, что в Ивангороде готовятся к проведению оперно-хорового фестиваля.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области