В Ивангороде готовятся к проведению оперно-хорового фестиваля

На территории пограничного города выступит оркестр региона "Таврический".

В воскресенье, 30 августа, в Ивангородской крепости начнется первый в Ленинградской области оперно-хоровой фестиваль. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе симфонического оркестра Ленобласти "Таврический".

Начало мероприятия намечено на 14:30 в здании бывшего порохового амбара. Оперные солисты исполнят произведения классической музыки.

В 16:00 состоится выступление концерта "Таврический", Digital choir и артисты Мариинского театра. В качестве дирижера выступит Михаил Голиков.

Отметим, что Ивангородская крепость находится с приграничной зоне с Эстонией. Туда можно попасть, предъявив удостоверение личности и билет на мероприятие. Кроме того, для зрителей в соцсетях также будет вестись трансляция концерта.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти проведут несколько мероприятий в честь юбилея Победы.

Фото: www.votpusk.ru