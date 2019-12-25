Александр Дрозденко ответил на вопросы юных журналистов

Для главы региона и представителей школьных СМИ был организован пресс-завтрак.

В среду, 2 сентября, представители школьных СМИ из нескольких районов Ленинградской области провели пресс-завтрак с губернатором Александром Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ребята задали главе региона вопросы о его пути в политике, успешности, а также о будущем журналистских факультетов в 47-ом регионе. Дрозденко отметил, что должность губернатора предполагает постоянное участие в жизни региона.

Кроме того, руководитель пожелал успехов интервьюерам и сам расспросил их о планах на будущее.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть будет поставлять продукты в "Ашан", "Перекресток" и "Пятерочку".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области