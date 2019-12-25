Александр Дрозденко проинспектировал несколько строек в Ломоносовском районе

Глава региона успел обсудить насущные проблемы с жителями.

В среду, 3 июня, глава 47-ого региона Александр Дрозденко приехал в Ломоносовский район с рабочим визитом. Губернатор осмотрел несколько соцобъектов и строек, а также поговорил с местными жителями. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Инспекция началась с осмотра нового отдела полиции в Аннино. Затем прошло посещение новой школы в поселке Новоселье: в ходе визита губернатор сообщил, что к 1 сентября в Ленинградской области будет открыто еще девять образовательных учреждений.

А вот местом, выбранным местной администрации для строительства еще одной школы, Дрозденко остался недоволен: он приказал найти адекватное расположение, чтобы дети смогли без проблем добираться до места учебы.

Наконец, губернатор прибыл в поселок Новогорелово, чтобы осмотреть новый жилой комплекс, школу и пожарное депо. Местные жители имели возможность пообщаться с региональным главой: были заданы вопросы о ликвидации свалки на территории поселка и об открытии других социальных объектов в рамках программы "Стимул".

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть оставит школьникам подаренные во время самоизоляции планшеты.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области