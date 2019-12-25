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Александр Дрозденко прибыл на слет общественных организаций и политических партий Ленобласти
Сегодня, 13:58
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Александр Дрозденко прибыл на слет общественных организаций и политических партий Ленобласти

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Власти региона намерены достигнуть более высоких показателей, чем в прошлом году.

В пятницу, 28 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил 3-дневный XV слет общественных организаций и политических партий региона в Приозерском районе. Встреча с активистами прошла в рамках рабочей поездки. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Участники мероприятия обсудили вопросы по сохранению экологии, развитию медицины и сельского хозяйства.
Кроме того, губернатор напомнил, что первые 6 месяцев 2020 года удалось завершить с профицитом бюджета. Он выразил надежду на преодоление показателей за 2019 год и выход на более высокие уровни по всем направлениям.

 Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти осмотрел благоустроенную набережную Вуоксы.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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