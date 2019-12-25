Ленобласть заняла место в рейтинге 10 регионов с профицитным бюджетом за последние полгода

На доходах почти не отразились последствия эпидемии.

За первые 6 месяцев 2020 года у Ленинградской области получилось войти в топ-10 регионов с профицитным бюджетом. Информация об этом появилась в отчете ФинЭкспертизы.

Так, за полгода общая сумма профицита составила 6,2 миллиарда рублей. С этим результатом 47-ой регион стал 7-ым в рейтинге: доходы превысили затраты даже во время эпидемии коронавируса.

Отметим, что лидером топа стала Москва – в столице профицит составил 160 миллиардов рублей. На втором месте - Московская область с 55,5 миллиардами рублей, а на третьем – Татарстан с 25 миллиардами рублей. Петербург стал восьмым.

Ранее мы рассказали о том, что конкурс для молодых предпринимателей пройдет в Ленобласти.

Фото: Piter.TV