Конкурс для молодых предпринимателей пройдет в Ленобласти

За право на выход на Всероссийский этап поборются бизнесмены от 14 до 30 лет.

Региональный этап Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России – 2020" стартовал в Ленинградской области. Участниками могут стать молодые люди от 14 до 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Заявки принимаются в автоматизированной информационной системе "Молодежь России". Туда необходимо направить видео-презентацию реализуемых проектов.

Добавим, что очный этап состоится в Петербурге 4 сентября. Призеры получат призы и дипломы, а самые успешные участники выйдут на Всероссийский этап.

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Фото: Piter.TV