В Ленобласти объявлен конкурс на разработку новой концепции переработки мусора

Лучший проект возьмет на контроль зампред регионального правительства.

По распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в 47-ом регионе проводится конкурс на лучшую концепцию по переработке мусора. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Участникам необходимо представить свое видение создания комплексов глубокой обработки и утилизации отходов различных классов.

Предполагается, что избранные проекты реализуют под руководством зампред правительства Ленобласти по безопасности.

Ранее мы рассказали о том, что школы Ленобласти не планируют полностью переходить на дистанционное обучение.

Фото: Piter.TV