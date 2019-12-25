  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти объявлен конкурс на разработку новой концепции переработки мусора
Сегодня, 14:59
33
lizapoluda

В Ленобласти объявлен конкурс на разработку новой концепции переработки мусора

0 0

Лучший проект возьмет на контроль зампред регионального правительства.

По распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в 47-ом регионе проводится конкурс на лучшую концепцию по переработке мусора. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Участникам необходимо представить свое видение создания комплексов глубокой обработки и утилизации отходов различных классов.

Предполагается, что избранные проекты реализуют под руководством зампред правительства Ленобласти по безопасности.

Ранее мы рассказали о том, что школы Ленобласти не планируют полностью переходить на дистанционное обучение.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии