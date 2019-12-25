В Ленобласти объявлен конкурс на разработку новой концепции переработки мусора

По распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в 47-ом регионе проводится конкурс на лучшую концепцию по переработке мусора. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Участникам необходимо представить свое видение создания комплексов глубокой обработки и утилизации отходов различных классов.
Предполагается, что избранные проекты реализуют под руководством зампред правительства Ленобласти по безопасности.
Ранее мы рассказали о том, что школы Ленобласти не планируют полностью переходить на дистанционное обучение.
Фото: Piter.TV
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