Губернатор Ленобласти осмотрел благоустроенную набережную Вуоксы

В пятницу, 28 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Приозерский район с рабочей поездкой. Главе региона продемонстрировали недавно отремонтированную набережную в Лосево, которая была облагорожена в рамках проекта "Благоустройство прибрежной зоны реки Вуоксы". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Отметим, что проект набережной был разработан в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". В общей сложности областной бюджет выделил на воплощение задуманного 8 миллионов рублей.
Вдоль набережной раскинулись пешеходные дорожки, установлены урны, фонари и скамейки.
Александр Дрозденко одобрил преображение, но отметил, что вид портит сгоревший каркас частного дома, расположенного неподалеку. Желательно, чтобы собственники разобрались с этим вопросом.
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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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