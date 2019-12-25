Губернатор Ленобласти осмотрел благоустроенную набережную Вуоксы

На работы по преображению берега было выделено 8 миллионов рублей.

В пятницу, 28 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Приозерский район с рабочей поездкой. Главе региона продемонстрировали недавно отремонтированную набережную в Лосево, которая была облагорожена в рамках проекта "Благоустройство прибрежной зоны реки Вуоксы". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отметим, что проект набережной был разработан в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". В общей сложности областной бюджет выделил на воплощение задуманного 8 миллионов рублей.

Вдоль набережной раскинулись пешеходные дорожки, установлены урны, фонари и скамейки.

Александр Дрозденко одобрил преображение, но отметил, что вид портит сгоревший каркас частного дома, расположенного неподалеку. Желательно, чтобы собственники разобрались с этим вопросом.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области