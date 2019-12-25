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Новый зимовочный комплекс антарктической станции "Восток" представят в Гатчине
Сегодня, 13:16
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lizapoluda

Новый зимовочный комплекс антарктической станции "Восток" представят в Гатчине

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Соотружение является единственным в России.

В четверг, 27 августа, в Гатчине состоится смотр недавно созданного зимовочного комплекса антарктической станции "Восток". Об этом сообщил online47. 

Разработкой объекта занимались специалисты Опытного завода строительных конструкций. В ближайшее время комплекс направят в порт для доставки в Антарктику.

Добавим, что антарктическая станция "Восток" создана в 1957 году. С тех пор она остается единственной в России внутриконтинентальной антарктической станцией. 

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Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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