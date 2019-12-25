Новый зимовочный комплекс антарктической станции "Восток" представят в Гатчине

Соотружение является единственным в России.

В четверг, 27 августа, в Гатчине состоится смотр недавно созданного зимовочного комплекса антарктической станции "Восток". Об этом сообщил online47.

Разработкой объекта занимались специалисты Опытного завода строительных конструкций. В ближайшее время комплекс направят в порт для доставки в Антарктику.

Добавим, что антарктическая станция "Восток" создана в 1957 году. С тех пор она остается единственной в России внутриконтинентальной антарктической станцией.

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