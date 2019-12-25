КОС в Кировском районе Ленобласти реконструируют в 2022 году

В проекте "Чистая вода" будут задействованы еще несколько районов.

После передачи канализационных сооружений Кировска в "Леноблводоканал", начнется их реконструкция. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Работы стартуют в 2022 году, сразу после подготовки необходимых документов.

Кроме того, аналогичные мероприятия запланированы в Отрадном. Ожидается, что местные объекты перейдут в собственность областного правительства до конца текущего года. К 2021 году будет разработана проектная документация, а еще через год специалисты приступят к реконструкции.

Напомним, что в рамках проекта "Чистая вода" в 47-ом регионе канализации обновят также в деревне Раздолье Приозерского района, Никольском Тосненского района и деревне Торошковичи Лужского района.

Ранее мы рассказали о том, что cовет старейшин в Ленобласти обсудит проект "Чистая вода".0

Фото: Pixabay