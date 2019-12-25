Совет старейшин в Ленобласти обсудит проект "Чистая вода"

Планы по обеспечению жителей региона чистой водой подтвердили сотрудники ЖКХ и "Леноблводоканал".

В четверг, 27 августа, в Доме правительства Ленинградской области началось заседание регионального совета старейшин с участием губернатора. Центральной темой обсуждения станет реализация проекта "Чистая вода", который был создан в рамках федерального проекта "Экология". Об этом сообщил 47channel.

Известно, что целью проекта является финансирование ремонтных и реставрационных работ на объектах водоснабжения. Пеечень объектов, подпадающих под программу, был определен комитетом по ЖКХ Ленинградской области и ГУП "Леноблводоканал" в октябре 2019 года.

По словам главы региона, к 2024 году чистая питьевая вода будет доступна для 83,5% жителей поселений и 96,1% горожан. В общей сложности на проект готовы выделить 3,67 миллиарда рублей.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть заняла место в рейтинге 10 регионов с профицитным бюджетом за последние полгода.

Фото: 47channel