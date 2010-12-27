Беглов рассказал о выгоде инвестиций для Петербурга

Губернатор Петербурга рассказал, в чем состоит выгода инвестиций для города. Об этом он сообщил в ходе заседания ЗакСа 30 октября, где выступал с проектом бюджета на 2020, 2021 и 2022 годы. В частности, по словам Беглова, город выполнит все свои обязательствами по специальным контрактам перед промышленными предприятиями.
"Это очень выгодно . Только один проект компании "Хёндэ" – строительство завода по производству двигателей – на каждый вложенный бюджетный рубль привлечет примерно 8 рублей инвестиций, не считая дальнейших налоговых доходов",
– подчеркнул губернатор.
30% сделанных в Петербурге моторов для автомобилей этой марки будут поставляться на экспорт.
Также Беглов напомнил про систему инвестиционного налогового вычета, которая заменит льготы по налогу на прибыль.
На заседании также выступал вице-губернатор Батанов, где объяснил необходимость повышения тарифов на проезд.
Фото: пресс-служба Смольного
Обсуждение ( 0 )