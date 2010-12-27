Беглов рассказал о выгоде инвестиций для Петербурга

Один рубль бюджета привлечет восемь рублей инвестиций.

Губернатор Петербурга рассказал, в чем состоит выгода инвестиций для города. Об этом он сообщил в ходе заседания ЗакСа 30 октября, где выступал с проектом бюджета на 2020, 2021 и 2022 годы. В частности, по словам Беглова, город выполнит все свои обязательствами по специальным контрактам перед промышленными предприятиями.

"Это очень выгодно . Только один проект компании "Хёндэ" – строительство завода по производству двигателей – на каждый вложенный бюджетный рубль привлечет примерно 8 рублей инвестиций, не считая дальнейших налоговых доходов", – подчеркнул губернатор.

30% сделанных в Петербурге моторов для автомобилей этой марки будут поставляться на экспорт.

Также Беглов напомнил про систему инвестиционного налогового вычета, которая заменит льготы по налогу на прибыль.

На заседании также выступал вице-губернатор Батанов, где объяснил необходимость повышения тарифов на проезд.

Фото: пресс-служба Смольного