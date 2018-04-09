Смольный поддержал введение налогового вычета для промышленных предприятий

Получить его смогут только готовые к обновлению компании.

21 октября состоялось заседание малого правительства Петербурга. В Смольном обсудили вопрос налогового послабления для городской промышленности и РЖД.

По мнению председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко, инвестиционный налоговый вычет поможет вернуть в городской бюджет два миллиарда рублей. Это, в свою очередь, позволит обновить промышленное оборудование, осуществить на территории города крупные инвестиционные проекты, а также привлечь инвесторов.

Получить налоговые вычеты смогут только промышленные предприятия, готовые создавать рабочие места и модернизировать оборудование. Правительство постепенно реализует поддержку отечественных предприятий и планирует увеличить фонд содействия.

Представители промышленных предприятий одобрили прозвучавшую идею.

Тем временем, в минстрой направили предложение отменить плату за вывоз мусора для детей до трех лет.

Фото: Piter.TV