Александр Шалленберг стал новым канцлером Австрии

Его предшественник объявил о своем уходе с поста 9 октября.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера республики. Им стал экс-глава министерства иностранных дел государства Александра Шалленберга. Об этом информирует немецкая еженедельная газета der Tagesspiegel.

Предшественник Шалленберга – Себастьян Курц – объявил о своем уходе с поста 9 октября на фоне начавшегося в отношении него расследования дела по подозрению в коррупции и злоупотреблении доверием. Он заявил, что уходит в отставку, чтобы не допустить хаоса и обеспечить стабильность.

Должность министра иностранных дел займет Михаэль Линхарт, который до этого занимал пост посла Австрии во Франции.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что отставка Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии является внутренним делом этого государства.

Видео: YouTube / Wiener TV