Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с РФ

Генерал-майор РФ рассказал о причинах, которые подтолкнул Киев к обсуждению кризиса с Россией.

Киевский режим будет вынужден пойти на переговоры с российским руководством, так как сил и средств противостоять войскам страны-противника у нее нет. Соответствующее заявление сделал командир чеченского спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления министерства по обороне страны, генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24". Эксперт программы пояснил, что та ситуация, которая фиксируется на мировой арене, а также события на Ближнем Востоке, неопределенные президентские выборы в США, кризис на Украине и недовольство граждан этой страны потерями ВСУ, а также отсутствие ресурсов скажутся на том, что противник не сможет остановить СВО.

Это все в совокупности сделает свое дело, и в конечном итоге даже если бы они и не хотели бы проводить переговоры, но они вынуждены будут это сделать, потому что дальше уже нет ни ресурсов, ни сил, ни средств, чтобы нам противостоять. Апты Алаудинов, генерал-майор РФ

В "Ахмате" рассказали о массовом пополнении из экс-бойцов "Вагнера".

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live