Алаудинов сообщил о подбитом Abrams на курском направлении

Герой России указал на ситуацию, которая сложилась в регионе.

Российские военнослужащие подбили на курском направлении в зоне специальной военной операции танк Abrams американского производства. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир чеченского спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов. Эксперт пояснил подписчикам, что на фронте у России все находится под контролем, а противник за минувший день не предпринимал на территории активных боевых действий. Ролик с информацией по оперативной ситуации в регионе герой страны опубликовал в социальных сетях в ночь на 22 августа.

В то же самое время мы подбили с десяток единиц техники, там и пикапы, и, как говорится, танк один сегодня Abrams. <...> Кроме этого, подбили несколько единиц артиллерийских установок разного калибра, несколько пунктов управления тоже. Апты Алаудинов, эксперт

Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области.

Фото и видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"